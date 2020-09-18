Против Порошенко открыто не меньше 58 уголовных дел – адвокат

Илья Новиков уверен, что ГБР не собирается прекращать преследовать пятого президента

На данный момент против пятого президента Петра Порошенко открыто 58 уголовных дел. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге.

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"Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел", – рассказал Новиков.

"Нет никаких признаков того, что ГБР как-то собирается менять направление усилий", – добавил адвокат.

Денис Юдин

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