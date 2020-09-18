Против Порошенко открыто не меньше 58 уголовных дел – адвокат
18.09.2020, 14:05
Петр Порошенко в суде (Фото: eurosolidarity.org)
Илья Новиков уверен, что ГБР не собирается прекращать преследовать пятого президента
На данный момент против пятого президента Петра Порошенко открыто 58 уголовных дел. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге.
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"Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел", – рассказал Новиков.
"Нет никаких признаков того, что ГБР как-то собирается менять направление усилий", – добавил адвокат.
- 18 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Порошенко расследуется около 20 дел.
- 8 июля суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Пятый президент назвал решение суда "маленькой победой".
- В тот же день сообщалось, что другое дело против Порошенко, о продаже Кузни на Рыбальском, закрыто.
- 10 июля адвокат Порошенко Головань заявил, что против Порошенко открыли еще четыре дела по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского.
- 11 сентября адвокаты Порошенко рассказали о 15 новых уголовных делах против их клиента.
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