СБУ открыла против Порошенко 15 новых уголовных дел – адвокаты

По словам адвоката Голованя, дела против пятого президента открыты по многим статьям: от госизмены до присвоения имущества

Служба безопасности Украины открыла 15 новых уголовных дел против пятого президента и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Об этом на брифинге заявили адвокаты политика Игорь Головань и Илья Новиков.

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"4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против Порошенко. Теперь это уже СБУ," – сказал Головань.

Дела открыты по 15 статьям, говорит Головань. Среди них есть статьи о посягательстве на территориальную целостность, захвате госвласти, госизмене, присвоении имущества, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.

Юрист назвал новые дела пустыми и сфабрикованными. При этом он отметил, что некоторые дела дублируют предыдущие производства против Порошенко. Адвокат Илья Новиков считает, что "на передний план выйдут дела" по каналу Прямой и Кузни на Рыбальском.

Головань видит в делах след бывших собственников ПриватБанка (в фабулах некоторых дел речь идет о банковской сфере) и экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, который "недавно опубликовал 15-е или 16-е дело", которе имеет отношение к Кузне на Рыбальском. Новиков считает, что также причастен к делам и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Новость дополняется…

18 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Порошенко расследуется около 20 дел.

8 июля суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Пятый президент назвал решение суда "маленькой победой".

В тот же день сообщалось , что другое дело против Порошенко, о продаже Кузни на Рыбальском, закрыто.

Марк Сировой

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