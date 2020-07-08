Дело против Порошенко по продаже Кузни на Рыбальском закрыто - адвокат
Руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента Петра Порошенко постановление о закрытии дела по продаже Кузни на Рыбальском
Уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по Кузне на Рыбальском закрыто. Об этом в Facebook сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
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По словам Новикова, он получил постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого.
Также Новиков заявил, что на следователей оказывалось давление, и что Корецкий согласился рассказать об этом в ближайшее время прессе.
"Когда сначала все нормально, по закону, а потом приходят какие-то люди непонятные, харьковские, и начинают давать указания... Ты им говоришь... давайте принимать законные решения, а они говорят - уходи, для тебя нет места, ты не подходишь, - то, конечно, я готов выйти на прессу, я принял это решение", - говорит Корецкий на видео, выложенном Новиковым.
- В ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.
- 13 сентября 2019 года ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода Кузня на Рыбальском. Ранее ГБР допросило Порошенко по этому делу.
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