Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения - трансляция

Сегодня, 8 июля, в 11:00 в Печерском районном суде продолжат избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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По версии следствия, будучи президентом, Порошенко в 2018 году "путем издания явно преступного приказа" склонил бывшего тогда главой СВР Егора Божка к назначению Семочко его первым заместителем, что прокуроры трактуют как превышение власти и служебных полномочий.

Сначала в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога, но уже на заседании 18 июня просили отпустить его на время следствия под личное обязательство до 10 июля.

Сегодня Печерский суд продлил срок досудебного расследования по делу до 10 октября.

На заседании 1 июля адвокаты Порошенко заявили об отводе группы прокуроров, но суд отказался удовлетворить их ходатайство.

Также адвокаты Порошенко настаивают, что ходатайство прокуратуры о мере пресечения недействительно, поскольку на нем отсутствует дата.

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Дело против Порошенко рассматривает судья Сергей Вовк - в 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подозревают, что Вовк может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом во главе с нынешним президентом Владимиром Зеленский.

Позднее защита Порошенко решила, что не будет просить отвода Вовка. В ГБР отрицают какое-либо влияние на них по делам Порошенко с Банковой или из Офиса генпрокурора.

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