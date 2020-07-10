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Против Порошенко завели еще четыре дела по заявлениям Коломойского - адвокат

10.07.2020, 15:21
Против Порошенко завели еще четыре дела по заявлениям Коломойского - адвокат - Фото
Петр Порошенко в суде (Фото: eurosolidarity.org)

ГБР возбудило четыре производства в отношении Петра Порошенко. Все дела касаются ПриватБанка, заявил адвокат

Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом заявил во время брифинга адвокат Игорь Головань.

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Адвокат отметил, что заявления касаются ПриватБанка. "Будто Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, разглашал банковскую тайну и злоупотреблял служебным положением. Также его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем", - сказал Головань.

Он считает, что данные уголовные производства не имеют перспектив.

LIGA.net обратилась в ГБР с просьбой прокомментировать информацию.

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Наталия Софиенко
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