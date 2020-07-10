Против Порошенко завели еще четыре дела по заявлениям Коломойского - адвокат
ГБР возбудило четыре производства в отношении Петра Порошенко. Все дела касаются ПриватБанка, заявил адвокат
Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом заявил во время брифинга адвокат Игорь Головань.
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Адвокат отметил, что заявления касаются ПриватБанка. "Будто Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, разглашал банковскую тайну и злоупотреблял служебным положением. Также его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем", - сказал Головань.
Он считает, что данные уголовные производства не имеют перспектив.
LIGA.net обратилась в ГБР с просьбой прокомментировать информацию.
- 8 июля суд не избрал меру пресечения пятому президенту по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.
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