Против Порошенко завели еще четыре дела по заявлениям Коломойского - адвокат

ГБР возбудило четыре производства в отношении Петра Порошенко. Все дела касаются ПриватБанка, заявил адвокат

Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом заявил во время брифинга адвокат Игорь Головань.

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Адвокат отметил, что заявления касаются ПриватБанка. "Будто Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, разглашал банковскую тайну и злоупотреблял служебным положением. Также его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем", - сказал Головань.

Он считает, что данные уголовные производства не имеют перспектив.

LIGA.net обратилась в ГБР с просьбой прокомментировать информацию.

8 июля суд не избрал меру пресечения пятому президенту по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

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Наталия Софиенко

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