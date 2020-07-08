"Маленькая победа Порошенко". Суд не избрал меру пресечения пятому президенту

Ходатайство о мере пресечения пятому президенту Порошенко оставили без рассмотрения

Печерский райсуд Киева оставил без рассмотрения ходатайтсво прокуратуры о мере пресечения для пятого президент Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Об этом заявил судья Сергей Вовк, зачитывая резулятивную часть решения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Порошенко, обращаясь к своим сторонникам, назвал такое решение суда "первой маленькой победой".

Суд не озвучивал мотивационную часть решения, на составление которой, как правило, уходит много времени. В то же время ранее сегодня сообщалось, что Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу. Прокуроры в суде заявили, что из-за этого невозможно рассматривать избрание меры пресечения по сути.

Новость дополняется...

10 июня 2020-го Порошенко пришел в ГБР как свидетель по делу о картинах, но ему попытались вручить подозрение склонил на тот момент главу ведомства к якобы противоправному назначению. по делу о назначении Семочко в Службу внешней разведки. Следствие считает, что будучи президентом он Егора Божка склонил на тот момент главу ведомства к якобы противоправному назначению.

Сегодня утром появилась информация, что 8 июля суд продлил досудебное расследование до 10 октября. Однако позже появилось сообщение , что ГБР завершило расследование по делу 7 июля.

18 июня меру пресечения не избрали – отложили до 1 июля. Поддержать его пришли сотни сторонников .

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.