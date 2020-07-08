Дела Порошенко. ГБР завершило следствие по назначению Семочко

Ранее сегодня Печерский суд продлил срок следствия по делу против пятого президента до 10 октября

ГБР завершило досудебное расследование по делу против пятого президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы СВР. Об этом сообщил в Telegram нардеп из Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прокурор объявляет о завершении досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о назначении первого зама главы СВР. Прямо сейчас в Печерском суде", - сообщил нардеп.

Адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал в Facebook фотографии решения суда о продлении следствия до 10 октября и сообщение о завершении следствия:

По версии следствия, будучи президентом, Порошенко в 2018 году "путем издания явно преступного приказа" склонил бывшего тогда главой СВР Егора Божка к назначению Сергея Семочко его первым заместителем, что прокуроры трактуют как превышение власти и служебных полномочий.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что суд, по его мнению, должен отказать прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения для Порошенко, поскольку оно "утратило основания в процессуальном смысле".

Ранее сегодня Печерский суд продлил срок следствия по делу до 10 октября.

Сегодня Печерский суд избирает меру пресечения для Порошенко по делу о назначении Семочко: трансляция.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.