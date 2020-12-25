Зеленский отреагировал на дело Татарова: Не могу делать выводы, что он – коррупционер
Президент Владимир Зеленский не может делать выводы, что подозреваемый по делу Укрбуда замглавы его Офиса Олег Татаров является коррупционером. Об этом глава государства рассказал в интервью Фокусу.
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Журналист спросил, считает ли Зеленский Татарова коррупционером.
"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже.", – сказал президент.
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Зеленский заверяет, что как только появились новости о Татарове, он сразу сказал главе ОП Андрею Ермаку: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Однако потом выяснилось, говорит президент, что дело касается 2017 года, и "всех людей по нему отпустили".
Зеленский также заверил, что с этой недели Татарова отстранили от дел НАБУ и прокуратуры, а также сказали ему доказывать свою невиновность.
"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел", – подытожил он.
- 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову по делу Укрбуда. В ОП заявляли, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову.
- Сегодня Татарову должны были избрать меру пресечения. Однако Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал его СБУ. Из-за этого рассмотрение ходатайства перенесли.
- В НАБУ назвали это "беспрецедентным нарушением закона". А Татаров заявил, что "готов к любому открытому и публичному судебному процессу". В Офисе генпрокурора заявили, что лишь выполняли решение суда.
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