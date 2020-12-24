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НАБУ о деле Укрбуда: Офис генпрокурора дискредитирован – он встал на защиту Татарова

24.12.2020, 11:47
НАБУ о деле Укрбуда: Офис генпрокурора дискредитирован – он встал на защиту Татарова - Фото
Олег Татаров (скриншот видео 112.ua)

Национальное антикоррупционное бюро резко раскритиковало решение Офиса генпрокурора забрать у них уголовное дело по Укрбуду, где фигурирует экс-замглавы Офиса президента Олег Татаров, и передать в Службу безопасности Украины. Заявление ведомства Артема Сытника опубликовала пресс-служба НАБУ.

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"Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ", – считают там.

В бюро пишут, что в ночь на 24 декабря замгенпрокурора Алексей Симоненко передал дело СБУ, причем "решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи" – в 23:42.

НАБУ подчеркивает: законом запрещено передавать дела по преступлениям, подследственным бюро, в другие органы досудебного расследования. "Таким образом, ОГП сознательно принял незаконное решение", – пишут детективы.

Они напомнили: сегодня в 12:30 Антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. "Чтобы исключить избрание меры пресечения, факт передачи дела в СБУ довели до сведения прокуроров САП только в 09:00 утра", – отметили в бюро.

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

НАБУ считает, что "вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, ОГП фактически встал на его личную защиту".

"Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", – резюмировали в НАБУ.

  • Летом 2019-го Укрбуд прекратил строительство. Дыра в оборотных средствах компании выросла до 1,5-2 млрд грн. Менеджмент обвиняет во всем экс-президента компании Микитася. Его подозревают в хищении 81 млн грн госсредств.
  • 2 декабря НАБУ выступило с резкой критикой генпрокурора Венедиктовой, которая сорвала вручение подозрения экс-чиновнику Укрбуда. Журналист Бутусов пишет, что это Татаров, и якобы команду защищать его дали в ОП. У президента Зеленского уверяют, что в работу силовиков не вмешиваются. 
  • 2 декабря 2020-го Микитась возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест под залог в 30 млн грн. На его имущество стоимостью более 300 млн грн наложен арест. Вскоре после этого Микитась заявил, что "будет возвращать Укрбуд".

Читайте мнение: Дело замглавы Офиса президента Татарова не разваливается. САП подписала подозрение

Евгений Пилипенко
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коррупция набу Офис генпрокурора Олег Татаров

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