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Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе; почему я должен сидеть в тюрьме, а он – в ОП

23.12.2020, 12:22
Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе; почему я должен сидеть в тюрьме, а он – в ОП - Фото
Максим Микитась в зале Высшего антикоррупционного суда (скриншот видео: BIHUS info/YouTube)

Экс-президент Укрбуда Максим Микитась, главный фигурант резонансного дела о коррупции в компании, считает, что у Национального антикоррупционного бюро есть конкретные доказательства (переписка, документы, детали) также и вины его бывшего соратника, а ныне замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом он рассказал изданию Цензор.нет.

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"У детективов НАБУ, видимо, это (улики, – ред.) есть", – считает Микитась.

По его словам, Татарова он лично взял на работу в 2014-м потому, что тот "имел на тот момент огромные связи со всеми силовиками".

Теперь же, когда схемы в Укрбуде вскрыли и расследуют, говорит Микитась, против него объединился топ-менеджмент компании, включая Татарова: "Они воспользовались ситуацией, чтобы вместе утопить меня, ограбить меня лично и мою корпорацию, чтобы самим уйти от ответственности и договориться с околокриминальными кругами".

СПРАВКА. В деле Укрбуда НАБУ подозревает Татарова в подкупе эксперта МВД Константина Дубоноса: на то время глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта Дубоноса и давал указание оформить на того паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Дубонос за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине.

"За свои же грехи я готов отвечать перед судом. <...> Но я не понимаю, почему один из ключевых руководителей Укрбуда <...> Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?" – задал вопрос Микитась.

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Он утверждает, что Татаров якобы был причастен к схеме "разграбления Укрбуда и денег инвесторов", а "компания тестя Татарова пытается сейчас оформить на себя" 1,5 га земли в Киево-Святошинском районе на Академгородке.

"Да, Татаров – это моя тяжелейшая ошибка", – подчеркнул подозреваемый.

  • Летом 2019-го Укрбуд прекратил строительство. Дыра в оборотных средствах компании выросла до 1,5-2 млрд грн. Менеджмент обвиняет во всем экс-президента компании Микитася. Его подозревают в хищении 81 млн грн госсредств.
  • 2 декабря НАБУ выступило с резкой критикой генпрокурора Венедиктовой, которая сорвала вручение подозрения экс-чиновнику Укрбуда. Журналист Бутусов пишет, что это Татаров, и якобы команду защищать его дали в ОП. У президента Зеленского уверяют, что в работу силовиков не вмешиваются. 
  • 2 декабря 2020-го Микитась возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест под залог в 30 млн грн. На его имущество стоимостью более 300 млн грн наложен арест. Вскоре после этого Микитась заявил, что "будет возвращать Укрбуд".

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Евгений Пилипенко
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