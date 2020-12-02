Скандал в Офисе президента. Венедиктова сорвала вручение подозрения заму Ермака

Офис генпрокурора сорвал вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда, сообщила пресс-служба НАБУ. Главред Цензор.нет Юрий Бутусов пишет, что речь идет о подозрении нынешнему заместителю главы Офиса президента Олеге Татарове.

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По данным Бутусова, задержание детективами НАБУ и прокурорами САП якобы планировалось сегодня на 10:00. Однако они не смогли предпринять каких-либо следственных действий, так как Венедиктова якобы заменила всех четырех прокуроров, которые вели дело.

Журналист утверждает, что прокуроры без предупреждения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. А новыми процессуальными руководителями Венедиктова якобы назначила саму себя и и.о. главы САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.

Также, по данным журналиста, вчера вечером президент Владимир Зеленский провел совещание по делу Татарова в ОП. На нем якобы решили защищать Татарова, так как считают, что у НАБУ недостаточно улик.

Бутусов пишет, что в понедельник Венедиктова вместе с новыми и старыми процессуальными руководителями планирует заслушать дело в Офисе генпрокурора.

Источник LIGA.net, близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что Татаров фигурирует в материалах дела Микитася.

LIGA.net также обратилась в НАБУ за комментарием, однако там согласились отвечать лишь на письменный запрос. LIGA.net направила официальные запросы в НАБУ, САП, ОГП и ОП.

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28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора Бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

1 декабря Бутусов писал, что НАБУ якобы выписало подозрению Татарову по якобы его участии в фальсификации экспертизы по делу Микитася. Журналист писал, что Татаров якобы передал взятку замглавы экспертного центра МВД Константину Дубоносу за занижение ущерба в экспертизе.

Сегодня Высший антикорсуд отправил Дубонос в СИЗО с правом выхода под залог 1 млн грн.

Марк Сировой

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