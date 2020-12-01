"Вы в двух шагах от уголовного дела". Зеленского просят не повторять ошибку Порошенко

Высший совет правосудия (ВСП) внес президенту представление о назначении девяти судей. Общественный совет добропорядочности заявляет, что эти судьи не прошли квалификационное оценивание и призывает обновить состав ВСП.

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В общественном совете подчеркивают, что, согласно закону о судоустройстве, все кандидаты на должность судьи оцениваются коллегиями Высшей квалификационной комиссии, в чем участвует и общественный совет.

"По всем упомянутым лицам во время их квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности утвердил заключение об их несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики", – сказано в заявлении.

Общественный совет призвал президента оставить без рассмотрения представление ВСП и как можно быстрее подать на рассмотрение парламента законопроект о качественном обновлении его состава.

Вместе с тем, в ВСП утверждают, что все кандидаты прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности и имеют положительное решение коллегий ВККСУ.

"При рассмотрении материалов ВСП не выявила сведений, которые обоснованно и достоверно свидетельствовали бы о недобропорядочности кандидатов или нарушении правил профессиональной этики и могли бы помешать назначению на должность судьи", – сказано в сообщении ВСП.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик написала в Facebook, что ВСП толкает Зеленского "на то же преступление, которое инкриминируют Порошенко". Она пояснила, что имеет в виду дело о назначении Сергея Семочко главой разведки.

Справка. Порошенко подозревают в том, что на посту президента он в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий". Речь идет о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"У Президента сейчас есть выбор – либо отказаться ставить подпись под незаконными указами о назначении судей, или разделить с членами ВСП ответственность за это преступление", – написала эксперт ЦПК.

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Вадим Ребрина

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