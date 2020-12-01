UA

"Вы в двух шагах от уголовного дела". Зеленского просят не повторять ошибку Порошенко

01.12.2020, 21:52
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Высший совет правосудия (ВСП) внес президенту представление о назначении девяти судей. Общественный совет добропорядочности заявляет, что эти судьи не прошли квалификационное оценивание и призывает обновить состав ВСП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В общественном совете подчеркивают, что, согласно закону о судоустройстве, все кандидаты на должность судьи оцениваются коллегиями Высшей квалификационной комиссии, в чем участвует и общественный совет.

"По всем упомянутым лицам во время их квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности утвердил заключение об их несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики", – сказано в заявлении.

Общественный совет призвал президента оставить без рассмотрения представление ВСП и как можно быстрее подать на рассмотрение парламента законопроект о качественном обновлении его состава.

Вместе с тем, в ВСП утверждают, что все кандидаты прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности и имеют положительное решение коллегий ВККСУ.

"При рассмотрении материалов ВСП не выявила сведений, которые обоснованно и достоверно свидетельствовали бы о недобропорядочности кандидатов или нарушении правил профессиональной этики и могли бы помешать назначению на должность судьи", – сказано в сообщении ВСП.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик написала в Facebook, что ВСП толкает Зеленского "на то же преступление, которое инкриминируют Порошенко". Она пояснила, что имеет в виду дело о назначении Сергея Семочко главой разведки

Справка. Порошенко подозревают в том, что на посту президента он в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий". Речь идет о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"У Президента сейчас есть выбор – либо отказаться ставить подпись под незаконными указами о назначении судей, или разделить с членами ВСП ответственность за это преступление", – написала эксперт ЦПК. 

Читайте также: Член Высшего совета правосудия вмешивается в работу Антикорсуда – ВАКС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Владимир Зеленский Петр Порошенко суд ВККС всп

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 