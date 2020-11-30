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Член Высшего совета правосудия вмешивается в работу Антикорсуда – ВАКС

30.11.2020, 16:31
Член Высшего совета правосудия вмешивается в работу Антикорсуда – ВАКС - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Как отмечается, один из членов ВСП истребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений.

В ВАКС добавили, что истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности, в случае невыполнения такого требования.

По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он осуществляет рассмотрение жалобы Национальной ассоциации адвокатов (НААУ), членом которой является указанный член ВСП.

Таким образом, учитывая положения ч.3 ст.48 закона о судоустройстве и статусе судей, по которой судья не обязан предоставлять объяснения по существу дел, находящихся в его производстве, коллегия судей ВАКС считает требование члена ВСП противоречащим принципу независимости судей и проявлением вмешательства в их деятельность.

Также, коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанном члену ВСП, поскольку его действия вызывают сомнение в его беспристрастности.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о члене ВСП и НААУ Алексее Маловацком.

Наталия Медведева
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