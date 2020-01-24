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Избран замглавы Высшего совета правосудия: фото

Избран замглавы Высшего совета правосудия: фото - Фото
Алексей Маловацкий (фото - hcj.gov.ua)
24.01.2020, 06:59

Алексея Маловацкого избрали единогласно путем тайного голосования

Заместителем председателя Высшего совета правосудия 23 января был избран Алексей Маловацкий. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Председатель ВСП  Андрей Овсиенко внес в совет представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого для избрания заместителем главы сроком на два года.

Маловацкого избрали единогласно путем тайного голосования.

Справка. Маловацкий 15 февраля 2019 года был избран членом Высшего совета правосудия съездом адвокатов Украины и принял присягу члена ВСП.  1 мая 2019 года он получил полномочия члена Высшего совета правосудия, а 2 мая 2019 года включен в состав первой дисциплинарной палаты. Во время выборов президента в 2014 году Маловацкий был заместителем главы юридической службы Петра Порошенко.

  • 21 января по результатам тайного голосования новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк

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фото всп Алексей Маловацкий
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