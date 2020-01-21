Судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Павел Вовк (скриншот видео)

21 января по результатам тайного голосования новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей. В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

записи разговоров якобы главы ОАСК с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

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