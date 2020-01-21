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Судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)
21.01.2020, 12:01

Сегодня состоялось тайное голосование, за Павла Вовка отдали 39 из 42 голосов

21 января по результатам тайного голосования новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В тот же день НАБУ  опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

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