В Высшем совете правосудия отрицают "внеслужебные" отношения с ОАСК

В заявлении ВСП говорится, что материалы, опубликованные НАБУ, не были приобщены к ходатайству Генпрокурора и не могут быть предметом рассмотрения

В Высшем совете правосудия (ВСП) прокомментировали материалы, опубликованные НАБУ, согласно которым глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк имел влияние на отдельных членов ВСП. В совете опровергли "внеслужебные" отношения с ОАСК и сказали, что эти пленки не были приобщены к делу.

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"Информации, которая была опубликована на сайте НАБУ, не было среди материалов, приобщенных к ходатайству Генпрокурора, а значит, она не могла быть предметом рассмотрения Высшего совета правосудия", — говорится в заявлении пресс-службы ВСП.

В совете отметили, что поскольку материалы не были приобщены к ходатайству, то их обнародование имеет "признаки влияния на Высший совет правосудия внепроцессуальным способом" и этому будет дана оценка на основании законов.

Сегодня НАБУ опубликовало видео о связях судей ОАСК и членов Высшего совета правосудия. В бюро заявили, что глава столичного окружного админсуда имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП.

Позже в этот же день Высший совет правосудия единогласно отказался отстранить главу ОАСК Вовка.

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Дарья Мостовая

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