Зеленский открестился от заявлений чиновника из собственного офиса

Заявление заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как напоминают в ОП, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что признание неконституционными отдельных положений закона о НАБУ хоть и создавало угрозу для его работы, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Бюро, так и его действующего директора. А в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции.

У Зеленского сослались на новое заявление Татарова, в котором тот заверил, что работает в команде президента и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", – цитирует Татарова ОП.

28 ноября издание Закон и бизнес опубликовало комментарий Татарова по поводу "переходного" закона о НАБУ, в котором тот, в частности, заявил, что директор Бюро Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике государства", а НАБУ – "это не украинская история".

Наталия Медведева

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