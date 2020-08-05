Зеленский назначил заместителем Ермака чиновника МВД времен Януковича

Президент назначил замглавы ОП бывшего замначальника Главного следственного управления МВД, который работал при Виталии Захарченко до 2014 года

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Как пояснили в ОП, Татаров будет отвечать за правоохранительное направление: формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы ОП, обеспечение гарантий нацбезопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

На Банковой охарактеризовали Татарова как доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, адвоката, который долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

Должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Татаров занимал с 2011 г, когда министерством руководил Виталий Захарченко. До недавних пор он был управляющим партнером адвокатского объединения Креденс, которое называют "юристами Портнова (бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова, - ред.)".

В апреле инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане обращалась в Офис Президента с требованием прокомментировать информацию о возможном назначении Татарова замглавы ОП, так как, по информации группы, он причастен к преследованиям активистов Майдана.

В 2014 году глава Херсонской ОГА Андрей Путилов планировал назначить Татарова своим первым замом, однако после обращения к нему главы люстрационного комитета Рады Егора Соболева отказался от этого решения.

В ноябре 2016 года Татаров как адвокат представлял интересы депутата Вадима Новинского, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.

На заседании регламентного комитета Рады, когда рассматривался вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал адвоката депутата "сукой неправославной, ментовской, конченой". Луценко сказал, что Татаров не может защищать на комитете Новинского, потому что ранее он возглавлял одно из управлений МВД "и собственно занимался преследованием господина Драбинко (Александр Драбинко, помощник покойного митрополита Владимира, - ред.)".

Вадим Ребрина

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