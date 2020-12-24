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Скандал с Офисом президента. Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова

24.12.2020, 11:19
Скандал с Офисом президента. Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова - Фото
Олег Татаров (скриншот видео 112.ua)

Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой передал дело, в котором фигурирует экс-замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Это LIGA.net подтвердили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры. 

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НАБУ отмечает, что сегодня Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову. 

Сам Татаров заявил в своем Telegram, что "готов к любому открытому и публичному судебному процессу". 

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Станислав Стороженко
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