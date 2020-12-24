Скандал с Офисом президента. Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова
24.12.2020, 11:19
Олег Татаров (скриншот видео 112.ua)
Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой передал дело, в котором фигурирует экс-замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Это LIGA.net подтвердили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.
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НАБУ отмечает, что сегодня Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову.
Сам Татаров заявил в своем Telegram, что "готов к любому открытому и публичному судебному процессу".
- 2 декабря НАБУ заявило, что Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Сообщалось, что речь идет о Татарове.
- 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. В ОП заявляли, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову.
- 21 декабря Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей в ОП.
- 22 декабря сообщалось, что ходатайство о мере пресечения Татарова уже подписано главой САП – экс-замглаву ОП просили арестовать с правом выход под залог 10 млн грн.
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