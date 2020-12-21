UA

Татаров попросил приостановить его служебные обязанности после подозрения от НАБУ

21.12.2020, 15:56
Татаров попросил приостановить его служебные обязанности после подозрения от НАБУ - Фото
Олег Татаров (скриншот видео)

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Подоляка, заявление было написано из-за существенного общественного резонанса после того, как Татарову было объявлено подозрение от НАБУ, и "для избежания манипулятивных трактовок".

"Сделано это, чтобы не допустить ни малейшего конфликта интересов и тем более не допустить какого-либо давления на правоохранительные органы", – заявил Подоляк.

В Офисе президента понимают сложность и резонансность дела, отметил Подоляк. Он подчеркнул, что озвученные НАБУ подозрения относятся к периоду работы Татарова в частном бизнесе.

По словам другого собеседника LIGA.net в ОП, формулировка "временная приостановка полномочий" означает "как временно выйти в специальный отпуск". Некоторые полномочия Татарова будут переданы замглавы ОП Андрею Смирнову, а то, что касалось НАБУ и САП, уже было передано Смирнову раньше, чтобы избежать конфликта интересов.

  • 2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася
  • Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ". 
  • 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.
Денис Юдин, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
набу офис президента михаил подоляк Олег Татаров

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 