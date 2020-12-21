Татаров попросил приостановить его служебные обязанности после подозрения от НАБУ

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, заявление было написано из-за существенного общественного резонанса после того, как Татарову было объявлено подозрение от НАБУ, и "для избежания манипулятивных трактовок".

"Сделано это, чтобы не допустить ни малейшего конфликта интересов и тем более не допустить какого-либо давления на правоохранительные органы", – заявил Подоляк.

В Офисе президента понимают сложность и резонансность дела, отметил Подоляк. Он подчеркнул, что озвученные НАБУ подозрения относятся к периоду работы Татарова в частном бизнесе.

По словам другого собеседника LIGA.net в ОП, формулировка "временная приостановка полномочий" означает "как временно выйти в специальный отпуск". Некоторые полномочия Татарова будут переданы замглавы ОП Андрею Смирнову, а то, что касалось НАБУ и САП, уже было передано Смирнову раньше, чтобы избежать конфликта интересов.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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