НАБУ обыщет Офис президента. Временный глава САП подписал подозрение Татарову
И. о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Информацию об этом подтвердил LIGA.net один источник, близкий к САП.
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Эту же информацию сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он пишет, что НАБУ получило право провести обыски в Офисе президента. По его данным, Татарова не планируют задерживать во время вручения подозрения.
В пресс-службе НАБУ сказали LIGA.net, что информацию о подозрении уточняют. В пресс-службе САП на звонки не ответили. LIGA.net ищет подтверждение еще у двух источников.
Татаров отреагировал в Telegram:
"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию.
Сытник (директор НАБУ, – ред.) – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник (Сытника признавали виновным в административном правонарушении, термин "преступник" используется для виновных по уголовным статьям, – ред.), который сводит личные счеты.
Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу".
- 28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Сытника. В ОП открестились от его заявлений.
- 2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.
- Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".
- 12 декабря Сытник подтвердил, что НАБУ выписало Татарову подозрение. Татаров в ответ заявил, что подаст на Сытника в суд.
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