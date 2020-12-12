Сытник подтвердил, что Татарову хотели вручить подозрение. Татаров подает в суд

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле. Об этом Сытник заявил в интервью Suspilne. Татаров в Telegram заявил, что подаст на Сытника в суд.

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"Прокурор, который подписал (подозрение – ред.), даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу", – заявил Сытник. Было принято решение не вручать подозрение, поскольку это уже было бы незаконным действием. "Такого я за всю карьеру не видел", – отметил глава НАБУ.

По словам Сытника, о смене прокурорской группы в НАБУ узнали случайно, посмотрев в реестре информацию о деле. Сытник отметил, что пока что Татаров не имеет статуса подозреваемого.

"Требую от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства моей причастности к противоправной деятельности", – заявил в Telegram Татаров.

По словам замглавы ОП, в начале следующей недели он подаст против Сытника иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Детективы НАБУ утверждают, что по показаниям экс-президента Укрбуда Максима Микитася раскрыли дачу взятки замдиректору Государственного экспертного центра МВд Константину Дубоносу. Татаров, по версии следствия, будучи руководителем правового отдела Укрбуда, с согласия Микитася давал указание оформить на Дубоноса паркоместо за 250 000 грн со скидкой в 100%.

28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Журналист Юрий Бутусов пишет, что речь идет о Татарове.

Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора. А в ОГП назвали заявление НАБУ "безосновательными обвинениями" и попыткой давления на Венедиктову.

Вчера, 11 декабря, Апелляционная палата ВАКС отменила арест Дубоноса и назначила повторное рассмотрение выбора меры пресечения для него.

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Денис Юдин

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