ВАКС отменил арест фигуранта дел Микитася и Татарова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест заместителя директора Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса.

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НАБУ подозревает Дубоноса в получении взятки от экс-президента Укрбуда Максима Микитася. По версии следствия, Дубоносу за фальсификацию экспертизы предоставили паркоместо за 250 000 грн.

Непосредственное указание оформить паркоместо на Дубоноса со 100% скидкой с согласия Микитася давал на тот момент руководитель правового департамента Укрбуда, а сейчас – замглавы Офиса президента Олег Татаров, говорится в материалах НАБУ.

Прокуроры настаивали на содержании Дубоноса под стражей, поскольку считают, что он может повлиять на ход расследования, являясь сотрудником органов внутренних дел. Защита утверждает, что Дубонос не является сотрудником МВД и по своей должности даже не является госслужащим.

Апелляционная палата ВАКС отменила решение об аресте Дубоноса и назначила новое рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о взятии его под стражу.

28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Журналист Юрий Бутусов пишет, что речь идет о Татарове.

Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора. А в ОГП назвали заявление НАБУ "безосновательными обвинениями" и попыткой давления на Венедиктову.

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Денис Юдин

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