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"Безосновательные обвинения". У Венедиктовой ответили на скандал с "защитой Татарова"

03.12.2020, 19:12
Ирина Венедиктова и Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

В Офисе генерального прокурора считают, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало информацию о срыве задержания бывшего должностного лица Укрбуда с целью давления на генпрокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщает пресс-служба ОГП. 

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Ранее сообщалось, что речь идет о заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове.

У Венедиктовой расценили упреки НАБУ как умышленную попытку дискредитации, а сами доводы бюро назвали "манипулятивными и безосновательными". 

В ОГП заявили, что НАБУ могло специально "исказить факты" для того, чтобы скрыть "свою неэффективность в осуществлении досудебных расследований". 

Как заявили в Офисе генпрокурора, изменение группы процессуальных руководителей дела никак не влияет на досудебное расследование. 

Читайте также: Тема дня | НАБУ против Венедиктовой. Все детали нового скандала в Офисе президента

Станислав Стороженко
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