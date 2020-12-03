"Безосновательные обвинения". У Венедиктовой ответили на скандал с "защитой Татарова"

В Офисе генерального прокурора считают, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало информацию о срыве задержания бывшего должностного лица Укрбуда с целью давления на генпрокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Ранее сообщалось, что речь идет о заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове.

У Венедиктовой расценили упреки НАБУ как умышленную попытку дискредитации, а сами доводы бюро назвали "манипулятивными и безосновательными".

В ОГП заявили, что НАБУ могло специально "исказить факты" для того, чтобы скрыть "свою неэффективность в осуществлении досудебных расследований".

Как заявили в Офисе генпрокурора, изменение группы процессуальных руководителей дела никак не влияет на досудебное расследование.

28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора Бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

2 декабря НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Венедиктовой. Там заявили, что она сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда, однако не уточнили, какому именно. Позднее главред Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что речь идет о подозрении нынешнему заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову по делу застройщика Максима Микитася.

В Офисе президента заявили, что не вмешиваются в это расследование. По словам советника главы ОП Подоляка, информация о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова, "выдумка".

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Станислав Стороженко

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