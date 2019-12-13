Сытник проиграл апелляцию на обвинение в коррупции

Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Ровенского суда Елена Кузменко.
Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков). Кузменко уточнила, что Сытник два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.
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