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Сытник проиграл апелляцию на обвинение в коррупции

Сытник проиграл апелляцию на обвинение в коррупции - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.12.2019, 14:37

Директор НАБУ обязан заплатить штраф 3 400 грн

Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Ровенского суда Елена Кузменко.

Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков). Кузменко уточнила, что Сытник два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.

  • 25 июля Сытник не пришел на суд по обвинению в коррупции.

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артем сытник дело против Сытника
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