Сытник проиграл апелляцию на обвинение в коррупции

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Ровенского суда Елена Кузменко.

Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков). Кузменко уточнила, что Сытник два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.

25 июля Сытник не пришел на суд по обвинению в коррупции.

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