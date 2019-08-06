В суде по делу главы НАБУ Артема Сытника объявлен перерыв

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завершилось судебное заседание Саранинского суда Ровенской области по делу главы НАБУ Артема Сытника, сообщает Украинская правда.

После окончания заседания Сытник рассказал журналистам, что его обвиняют в неоплате 25 000 грн за проживание на одной из охотничьих баз. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что речь идет о суммах "100 000 грн за раз".

По мнению прокуратуры, проживание на базе было коррупционным подарком. Сытник утверждает, что все оплатил, и обещает привести свидетелей.

Защита Сытника заявила отвод судье Алексею Рыжему, поскольку подозревает его в предвзятости: якобы он фигурировал в уголовном деле о взятке. Суд отклонил ходатайство защиты, но согласился заслушать свидетелей. О каких именно свидетелях идет речь, Сытник журналистам не сообщил.

Глава НАБУ участвовал в заседании суда по видеоконференции из Соломенского райсуда Киева.

Ранее сообщалось, что сегодня в Сарненском суде Ровенской области в 10:00 состоится судебное заседание по делу об отдыхе Сытника с семьей на одной из охотничьих баз.

10 мая 2019 года ГПУ вызвала Сытника на допрос насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который он якобы не платил. Сюжет был показан на канале 1+1. 12 июля полисмен зачитал директору НАБУ админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 25 июля Сытник проигнорировал заседание Соломенского райсуда по этому иску.