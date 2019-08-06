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В суде по делу главы НАБУ Артема Сытника объявлен перерыв

В суде по делу главы НАБУ Артема Сытника объявлен перерыв - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 15:59

Суд не согласился удовлетворить отвод судье, но готов заслушать свидетелей защиты

Завершилось судебное заседание Саранинского суда Ровенской области по делу главы НАБУ Артема Сытника, сообщает Украинская правда.

После окончания заседания Сытник рассказал журналистам, что его обвиняют в неоплате 25 000 грн за проживание на одной из охотничьих баз. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что речь идет о суммах "100 000 грн за раз". 

По мнению прокуратуры, проживание на базе было коррупционным подарком. Сытник утверждает, что все оплатил, и обещает привести свидетелей.

Защита Сытника заявила отвод судье Алексею Рыжему, поскольку подозревает его в предвзятости: якобы он фигурировал в уголовном деле о взятке. Суд отклонил ходатайство защиты, но согласился заслушать свидетелей. О каких именно свидетелях идет речь, Сытник журналистам не сообщил.

Глава НАБУ участвовал в заседании суда по видеоконференции из Соломенского райсуда Киева.

Ранее сообщалось, что сегодня в Сарненском суде Ровенской области в 10:00 состоится судебное заседание по делу об отдыхе Сытника с семьей на одной из охотничьих баз.

10 мая 2019 года ГПУ вызвала Сытника на допрос насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который он якобы не платил. Сюжет был показан на канале 1+112 июля полисмен зачитал директору НАБУ админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 25 июля Сытник проигнорировал заседание Соломенского райсуда по этому иску.

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коррупция набу артем сытник лариса сарган
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