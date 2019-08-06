Сегодня утром начнется суд по "охотнику" Сытнику

Артем Сытник (фото - LIGA.net)

Сегодня в Сарненском суде Ровенской области в 10:00 должно состояться судебное заседание по делу об отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с семьей на одной из охотничьих баз, за который тот якобы "забыл заплатить". Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Речь идет о суммах "100 000 грн за раз", как уточнила она в комментариях к записи.

В ГПУ уточнили: Сытник обязательно должен присутствовать в Соломенском райсуде Киева для обеспечения участия в деле о "подарках".

По ходатайству адвоката дело будут слушать в режиме видеоконференции.

10 мая 2019 года ГПУ вызвала Сытника на допрос насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который он якобы не платил. Сюжет был показан на канале 1+1. 12 июля полисмен зачитал директору НАБУ админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 25 июля Сытник проигнорировал заседание Соломенского райсуда по этому иску.

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