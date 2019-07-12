Сытнику зачитали админпротокол о коррупции прямо на трассе

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сотрудник Нацполиции зачитал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику административный протокол о коррупции на трассе под Полтавой, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она уточняет, что Сытник сегодня "в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию", ему инкриминируют коррупционную деятельность. Директор НАБУ поехал в командировку в Харьков, а по дороге полицейский зачитал ему админпротокол.

"Значит, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - подытожила Сарган.

10 мая в ГПУ сообщили, что вызывали Сытника на допрос по делу о его якобы вмешательстве в американские президентские выборы. Также его допросили насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".