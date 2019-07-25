ГПУ: Сытник не пришел на суд по обвинению в коррупции

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 25 июля, в Соломенском райсуде Киева должно было состояться рассмотрение дела о получении директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником подарка - отдыха в декабре 2018 - января 2019 года в Ровенской области в ​​одном из охотничьих угодий. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она написала, что Сытник не явился в судебное заседание.

По ее словам, адвокат, представлявший интерес руководителя антикоррупционного органа в суде, заявил ходатайство об отводе судьи, суд отклонил это ходатайство.

Спикер генпрокурора сообщила, что суд не приступил к рассмотрению дела, поскольку присутствие лица, привлекаемого к ответственности за связанные с коррупцией правонарушения, является обязательным.

По ее словам, рассмотрение дела перенесено на 6 августа.

Сарган написала, что адвокат ходатайствовал также о слушании дела в режиме видеоконференции, но суд отказал и в этой просьбе.

10 мая в ГПУ сообщили, что вызывали Сытника на допрос по делу о его якобы вмешательстве в американские президентские выборы. Также его допросили насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

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