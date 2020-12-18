НАБУ предъявило подозрение замглавы Офиса президента Татарову. Ему грозит от 4 до 8 лет

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По мнению следователей бюро, Татаров может быть причастен к даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Подозрение вручено по ч.3 ст. 369 УК. Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

"Детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома", – пишет Бутусов.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

12 декабря Сытник подтвердил, что НАБУ выписало Татарову подозрение. Татаров в ответ заявил, что подаст на Сытника в суд.

Сегодня сообщалось, что и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

Станислав Стороженко

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