НАБУ инициирует арест Татарова с залогом. Татаров уверен: Это закончится ничем

НАБУ инициирует арест замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в эфире Настоящего времени директор НАБУ Артем Сытник.

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Сытник подтвердил, что вчера Татаров пришел в НАБУ, где ему было вручено подозрение, сейчас решается вопрос о ходатайстве об избрании меры пресечения.

"Детективы инициируют арест с альтернативой залога. Какое решение примет прокурор, я не знаю", – сказал он.

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Татаров в ответ заявил, что "эта PR-акция закончится так же, как вся его (Сытника, – ред.) предыдущая деятельность – ничем".

"Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовным производством, где нет ни одного факта или доказательства", – написал он.

Татаров в очередной раз назвал дело "личной местью" Сытника. Он также напомнил, что директор НАБУ был признан виновным в коррупции, а потому, по мнению Татарова, "не имеет морального права возглавлять" НАБУ.

Журналист Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что ходатайство о мере пресечения уже подписал и. о. главы САП Максим Грищук. В нем просят арестовать Татарова с правом выход под залог 10 млн грн, пишет он.

По данным Бутусова, Татарова пригласили сегодня в НАБУ на 14:00 для рассмотрения ходатайства, которое уже сегодня должны передать в Высший антиокррупционный суд.

Журналист также утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова якобы лишила Грищука статуса заместителя генпрокурора. Однако при этом Грищук продолжает оставаться во главе САП и процессуальным руководителем по делу Татарова.

LIGA.net пыталась взять комментарий по информации Бутусова в САП или Офисе генпрокурора, но там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменные запросы.

СПРАВКА. По закону о НАБУ, полномочия директора прекращаются, если против него вступил в силу приговор об уголовном коррупционном преступлении. Сытник же признан виновным в административно правонарушении.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. В ОП заявляли, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову.

21 декабря Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей в ОП.

Марк Сировой

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