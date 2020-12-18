В ОП прокомментировали подозрение Татарову: Ничего не знаем, работает в обычном режиме

В Офисе президента заявили, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении заместителю главы офиса Олегу Татарову. Сотрудников НАБУ в ОП не пустили. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили на Банковой.

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"Офису президента ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе президента не происходило", – говорится в сообщении.

На Банковой подтвердили, что сотрудники НАБУ действительно посещали Офис президента, "но их просьбы выходили за пределы законных процедур, поэтому в доступе в помещение ОП им было отказано".

В офисе отметили, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке.

Сам Татаров написал в Telegram, что докажет свою невиновность. Он обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении личных счетов. Татаров также опроверг информацию о получении санкции на его задержание.

Ранее сегодня в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении Татарову по ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК. Там отметили, что подозрение предъявлено согласно статье 278 КПК.

По информации журналиста Юрия Бутусова, когда детективы НАБУ пришли в ОП, Татарова там не было, также его не было дома. Журналист сообщил, что подозрение было передано по месту работы Татарова на Банковой.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

Сегодня и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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