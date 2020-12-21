Офис Зеленского о Татарове: НАБУ и раньше делало громкие заявления, а потом годами тишина

В Офисе президента не раз наблюдали за тем, как "очень громкие новости" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро распространялись, однако в последствии "не получали никакого никакого развития". Об этом заявил заместитель главы ОП Михаил Подоляк в комментарии корреспонденту LIGA.net.

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По словам Подоляка, важно, чтобы процесс прояснения всех фактов в деле экс-заместителя главы ОП Олега Татарова "не затягивался и не политизировался".

"Как законопослушный гражданин, он работает сейчас с правоохранительными органами в рамках соответствующей процедуры", – сказал Подоляк.

Он добавил, что озвученные предварительные обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе, задолго до работы в Офисе президента.

2 декабря НАБУ заявило, что генпрокурор Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов сообщал, что речь идет о Татарове. Он также утверждал, что НАБУ выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Микитася.

Татаров называл слухами свою причастность к преступлениям и заявлял, что их "распространяет окружение главы НАБУ".

18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. В ОП заявляли, что им ничего не известно о вручении уведомления о подозрении Татарову.

Сегодня Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей в ОП.

Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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