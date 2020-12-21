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Офис Зеленского о Татарове: НАБУ и раньше делало громкие заявления, а потом годами тишина

21.12.2020, 16:05
Офис Зеленского о Татарове: НАБУ и раньше делало громкие заявления, а потом годами тишина - Фото
Олег Татаров (Фото: АО Credence/Facebook)

В Офисе президента не раз наблюдали за тем, как "очень громкие новости" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро распространялись, однако в последствии "не получали никакого никакого развития". Об этом заявил заместитель главы ОП Михаил Подоляк в комментарии корреспонденту LIGA.net.

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По словам Подоляка, важно, чтобы процесс прояснения всех фактов в деле экс-заместителя главы ОП Олега Татарова "не затягивался и не политизировался".

"Как законопослушный гражданин, он работает сейчас с правоохранительными органами в рамках соответствующей процедуры", – сказал Подоляк. 

Он добавил, что озвученные предварительные обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе, задолго до работы в Офисе президента. 

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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