Избрание меры пресечения Татарову перенесли
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову из-за передачи производства в подследственность Службы безопасности Украины. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.
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Избрание меры пресечения Татарову перенесено на 28 декабря 12:30. Его адвокат настаивал на том, чтобы заседание состоялось 29 декабря из-за того, что он 28 декабря занят.
Сам Татаров прокомментировал новую дату назначения судебного заседания так: "Мне без разницы. Чем быстрее (состоится заседание суда – ред.) – тем лучше".
ДОПОЛНЕНО В 14:45: В САП заявили, что несогласны с решением ОГП о передаче дела из НАБУ в СБУ и уже подали апелляционную жалобу в ВАКС.
- 18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.
- 22 декабря сообщалось, что ходатайство о мере пресечения Татарова уже подписано главой САП – экс-замглаву ОП просили арестовать с правом выход под залог 10 млн грн.
- Сегодня, 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
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