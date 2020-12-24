Избрание меры пресечения Татарову перенесли

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Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову из-за передачи производства в подследственность Службы безопасности Украины. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

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Избрание меры пресечения Татарову перенесено на 28 декабря 12:30. Его адвокат настаивал на том, чтобы заседание состоялось 29 декабря из-за того, что он 28 декабря занят.

Сам Татаров прокомментировал новую дату назначения судебного заседания так: "Мне без разницы. Чем быстрее (состоится заседание суда – ред.) – тем лучше".

ДОПОЛНЕНО В 14:45: В САП заявили, что несогласны с решением ОГП о передаче дела из НАБУ в СБУ и уже подали апелляционную жалобу в ВАКС.

Станислав Стороженко

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