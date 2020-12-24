UA

Аргументы НАБУ и САП. За что хотят арестовать замглавы Офиса президента Татарова

24.12.2020, 17:05
Аргументы НАБУ и САП. За что хотят арестовать замглавы Офиса президента Татарова - Фото
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)

Замглавы офиса президента Олега Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда. НАБУ и САП ходатайствуют об его аресте, так как считают, что есть ряд рисков, которые будут препятствовать расследованию. Ходатайство об избрании меры пресечения Татарова оказалось в распоряжении LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходатайстве говорится, что в 2017 году Укрбуд предложил предоставить Нацгвардии 65 квартир в киевском ЖК Оберег вместо 50 квартир в ЖК Аристократ. При этом стоимость квартир в ЖК Аристократ была дороже, чем в ЖК Оберег. Полиция открыла уголовное дело по завладению Укрбудом 84 млн грн Нацгвардии, следователь запросил экспертизу по оценке стоимости недвижимости в Государственном научно-экспертном центре МВД.

Следствие считает, что работавший в Укрбуде Татаров предложил бенефициару компании Максиму Микитасю использовать свои связи в экспертном центре, чтобы снизить разницу стоимости жилья в выводе эксперта до минимальной – и полиция была вынуждена закрыть дело. Когда экспертиза была сфальсифицирована, замглавы экспертного центра Дубонос за это якобы получил со скидкой 100% паркоместо в жилом комплексе от контролируемой Микитасем компании.

Следствие считает, что таким образом Татаров в сговоре с другими лицами Укрбуда предоставил неправомерную выгоду служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УК). В качестве доказательств к ходатайству прилагаются файлы-отчеты с телефона Микитася, даннве из мессенджеров, протоколы допроса Микитася, декларация Дубоноса, выводы экспертов и другие материалы.

Сторона обвинения ходатайствует о взятии под стражу Татарова с правом внесения залога 10 млн грн. В НАБУ и САП отмечают, что Татаров, по их мнению, уже пытался уклониться от вручения подозрения. Следствие также аргументирует, что он может использовать должность в ОП и связи в правоохранительных органах, чтобы скрываться от правосудия; уничтожить, спрятать или исказить доказательства; влиять на субъектов дела; совершить другое преступление.

Читайте также: Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе; почему я должен сидеть в тюрьме, а он – в ОП

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
набу арест сап максим микитась укрбуд офис президента Олег Татаров

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 