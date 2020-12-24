Аргументы НАБУ и САП. За что хотят арестовать замглавы Офиса президента Татарова

Замглавы офиса президента Олега Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда. НАБУ и САП ходатайствуют об его аресте, так как считают, что есть ряд рисков, которые будут препятствовать расследованию. Ходатайство об избрании меры пресечения Татарова оказалось в распоряжении LIGA.net.

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В ходатайстве говорится, что в 2017 году Укрбуд предложил предоставить Нацгвардии 65 квартир в киевском ЖК Оберег вместо 50 квартир в ЖК Аристократ. При этом стоимость квартир в ЖК Аристократ была дороже, чем в ЖК Оберег. Полиция открыла уголовное дело по завладению Укрбудом 84 млн грн Нацгвардии, следователь запросил экспертизу по оценке стоимости недвижимости в Государственном научно-экспертном центре МВД.

Следствие считает, что работавший в Укрбуде Татаров предложил бенефициару компании Максиму Микитасю использовать свои связи в экспертном центре, чтобы снизить разницу стоимости жилья в выводе эксперта до минимальной – и полиция была вынуждена закрыть дело. Когда экспертиза была сфальсифицирована, замглавы экспертного центра Дубонос за это якобы получил со скидкой 100% паркоместо в жилом комплексе от контролируемой Микитасем компании.

Следствие считает, что таким образом Татаров в сговоре с другими лицами Укрбуда предоставил неправомерную выгоду служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УК). В качестве доказательств к ходатайству прилагаются файлы-отчеты с телефона Микитася, даннве из мессенджеров, протоколы допроса Микитася, декларация Дубоноса, выводы экспертов и другие материалы.

Сторона обвинения ходатайствует о взятии под стражу Татарова с правом внесения залога 10 млн грн. В НАБУ и САП отмечают, что Татаров, по их мнению, уже пытался уклониться от вручения подозрения. Следствие также аргументирует, что он может использовать должность в ОП и связи в правоохранительных органах, чтобы скрываться от правосудия; уничтожить, спрятать или исказить доказательства; влиять на субъектов дела; совершить другое преступление.

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Марк Сировой

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