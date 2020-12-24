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"Никто никого не спасает". Татаров не знает, почему его дело отдали СБУ

24.12.2020, 15:56
Олег Татаров (Фото – скриншот из видео НАШ, Youtube)

Замглавы Офиса президента Олег Татаров заявил, что не знает, по каким причинам Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором он фигурирует, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности. Об этом Татаров сказал в комментарии журналистам возле Высшего антикоррупционного суда.

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Из-за передачи дела ВАКС сегодня перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Татарову.

"Я не знал, что так произойдет (перенесение заседания суда, – ред.). Я хотел, чтобы было открытое судебное рассмотрение", – сказал Татаров.

На вопрос, почему его "так спасают от уголовного преследования", чиновник ответил: "Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Если вы видели, я сам анонсировал приглашение в суд... Кто меня спасает?". "Я буду комментировать только свои действия. То, что происходит вне меня, я не могу комментировать", – сказал он в ответ на реплику журналиста о том, что подобные дела по коррупционным преступлениям может рассматривать только НАБУ, поэтому передача дела Укрбуда в СБУ неправомерна.

 

Станислав Стороженко
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