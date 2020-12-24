"Никто никого не спасает". Татаров не знает, почему его дело отдали СБУ
Замглавы Офиса президента Олег Татаров заявил, что не знает, по каким причинам Офис генпрокурора передал дело Укрбуда, в котором он фигурирует, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности. Об этом Татаров сказал в комментарии журналистам возле Высшего антикоррупционного суда.
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Из-за передачи дела ВАКС сегодня перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Татарову.
"Я не знал, что так произойдет (перенесение заседания суда, – ред.). Я хотел, чтобы было открытое судебное рассмотрение", – сказал Татаров.
На вопрос, почему его "так спасают от уголовного преследования", чиновник ответил: "Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Если вы видели, я сам анонсировал приглашение в суд... Кто меня спасает?". "Я буду комментировать только свои действия. То, что происходит вне меня, я не могу комментировать", – сказал он в ответ на реплику журналиста о том, что подобные дела по коррупционным преступлениям может рассматривать только НАБУ, поэтому передача дела Укрбуда в СБУ неправомерна.
- 8 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову.
- 22 декабря сообщалось, что ходатайство о мере пресечения Татарову уже подписано главой САП – замглавы ОП просили арестовать с правом выхода под залог 10 млн грн.
- Сегодня, 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- Из-за передачи дела ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о мере пресечения Татарову. В САП заявили, что будут оспаривать решение ОГП о передаче дела из НАБУ в СБУ.
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