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Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

25.12.2020, 08:20
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

"Все" якобы ждут, когда "посадят" пятого президента Петра Порошенко. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Фокусу, не сославшись на какие-либо социологические исследования.

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Зеленский считает, что при генпрокуроре Ирине Венедиктовой стали "ловить больше бандитов", в частности "закрыли скрутчиков НДС" со схемами на 20 млрд грн. Он также отметил, что выписаны три подозрения по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом. "Но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", – сказал президент.

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Журналист спросил, как продвигается дело Порошенко. "Это в правоохранительные органы (обращайтесь, – ред.)", – ответил он. Интервьюер уточнил, не спрашивал ли Зеленский о деле у Венедиктовой.

"Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет", – сказал он.

LIGA.net запросила комментарий у пресс-служб Порошенко и партии Европейская солидарность.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко дело Ирина Венедиктова

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