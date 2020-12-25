Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко

"Все" якобы ждут, когда "посадят" пятого президента Петра Порошенко. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Фокусу, не сославшись на какие-либо социологические исследования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский считает, что при генпрокуроре Ирине Венедиктовой стали "ловить больше бандитов", в частности "закрыли скрутчиков НДС" со схемами на 20 млрд грн. Он также отметил, что выписаны три подозрения по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом. "Но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", – сказал президент.

Читайте также: Зеленский отреагировал на дело Татарова: Не могу делать выводы, что он – коррупционер

Журналист спросил, как продвигается дело Порошенко. "Это в правоохранительные органы (обращайтесь, – ред.)", – ответил он. Интервьюер уточнил, не спрашивал ли Зеленский о деле у Венедиктовой.

"Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет", – сказал он.

LIGA.net запросила комментарий у пресс-служб Порошенко и партии Европейская солидарность.

В сентябре адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против пятого президента открыто не меньше 58 уголовных дел. 2 ноября ГБР открыло дело по якобы "офшорам Порошенко".

По данным декабрьского опроса Центра Разумкова, Зеленского назвали разочарованием года 42% украинцев, Порошенко – 10%. Также 19,9% считают политиком года Зеленского, а 10,4% – Порошенко.

Читайте также: Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.