Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель

Президент Владимир Зеленский будет решать, стоит ли оставлять на должности генпрокурора Ирина Венедиктову по результатам ее отчета. При этом успехи генпрокурора уже видны, сказала в комментарии LIGA.net пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано", – сказала она.

В то же время, по словам Мендель, общество "могло увидеть определенную активизацию" в работе Офиса генпрокурора.

"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала она.

При этом Мендель подчеркнула, что качественную оценку можно будет делать лишь после годового отчета генпрокурора.

12 октября Зеленский поставил Венедиктовой дедлайн до конца года: не будет "результата" – она уйдет с должности.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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