UA

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель

22.12.2020, 15:25
Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель - Фото
Ирина Венедиктова и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский будет решать, стоит ли оставлять на должности генпрокурора Ирина Венедиктову по результатам ее отчета. При этом успехи генпрокурора уже видны, сказала в комментарии LIGA.net пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано", – сказала она.

В то же время, по словам Мендель, общество "могло увидеть определенную активизацию" в работе Офиса генпрокурора.

"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала она.

При этом Мендель подчеркнула, что качественную оценку можно будет делать лишь после годового отчета генпрокурора.

Читайте также: Венедиктова решила не доплачивать за аренду госдачи, заплатив в три раза дешевле: Схемы

Марк Сировой, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Владимир Зеленский отставка Ирина Венедиктова юлия мендель Офис генпрокурора

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Окремий світ". ﻿Як влаштована українська дипломатія

LIGA радників"Окремий світ". ﻿Як влаштована українська дипломатія
 