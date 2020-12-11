Венедиктова решила не доплачивать за аренду госдачи, заплатив в три раза дешевле: Схемы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила не вносить никаких доплат за аренду резиденции в комплексе Пуща-Водица, несмотря на свои обещания это сделать. Как выяснили журналисты Схем, в итоге эта государственная дача обошлась ей в три раза дешевле обычной аренды жилья из того же комплекса, сообщает Радио Свобода.

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Отказ сделать доплату в Офисе генпрокурора объяснили тем, что арендная плата была внесена Венедиктовой "в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции".

"Месячная плата за пользование государственной резиденцией полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости использования 1 кв. м имущества, предоставленного в пользование, и периодом, в который Ирина Венедиктова пользовалась им", – говорится в ответе ОГПУ на запрос редакции РС.

В самом комплексе Пуща-Водица подчеркнули, что Генпрокурор платила за проживание "в размере, предусмотренном договорами пользования домом".

1 октября 2020 года журналисты Схем заявили, что Венедиктова арендует резиденцию в Пуще-Водице по ценам, вдвое дешевле официальной стоимости. Генпрокурор сказала, что доплатит.

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Дарья Мостовая

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