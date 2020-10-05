Венедиктова решила переехать на другую госдачу: поближе к Зеленскому – Bihus.info

Генпрокурор Ирина Венедиктова решила переехать с госдачи в Пуще-Водице в комплекс в Конча-Заспе, находящийся около резиденции Владимира Зеленского

Для генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая ранее заявила о готовности выехать с государственной резиденции в комплексе Пуща-Водица, готовят дом на территории базы отдыха Конча-Заспа. В нескольких сотнях метров находится резиденция президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bihus.info.

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По данным журналистов, для Венедиктовой готовят дом №79, площадь которого составляет 129 кв.м. Территория дома ограждена забором и круглосуточно охраняется, также есть собственный пляж. Стоимость аренды кв.м. этого дома стоит 2350 грн в год. Месяц аренды обойдется генпрокурору в 25 000 грн, год – 303 000 грн.

"Однако окончательно стоимость аренды можно будет увидеть только в договоре, если переезд все-таки состоится", – отмечают расследователи.

В нескольких сотнях метров от дома №79 находится резиденция Зеленского, куда он переехал летом, несмотря на обещание передать госдачи детям.

1 октября стало известно, что Венедиктова арендует резиденцию в Пуща-Водице дешевле расчетных цен. Она пообещала доплатить и выехать оттуда.

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Владислав Сердюк

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