Зеленский пользуется государственной дачей в Конча-Заспе – Схемы

Президент Владимир Зеленский в июле начал пользоваться дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами, а именно – "домом №29", также известном как "дача Ющенко", где недавно сделали ремонт за государственный счет. Об этом сообщается в программе Схемы.

Журналисты напоминают, что до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать детям".

Схемы сообщают, что ремонт "дома №29" начался в конце 2019 года. Почти 200 000 грн из госбюджета было потрачено на услуги по "аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома", еще 110 000 грн ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации" – об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Журналисты говорят, что о том, что дачу готовят "под Зеленского", им еще в марте подтвердили два источника - один в Управлении госохраны, второй - с доступом к самой резиденции.

6 июля съемочная группа Схем зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы, заехал на режимную территорию государственных дач и уехал оттуда только утром.

По данным журналистов, на следующий день президент тоже ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.

Схемы отмечают, что пользование дачей главой государства не является нарушением закона.

Журналисты сообщают, что обратились за комментарием к Зеленскому, но на момент публикации материала ответа не получили. Его пресс-секретарь Юлия Мендель отметила, что они не смогут оперативно предоставить комментарий, потому что "президент в командировке".