Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа"
Имущество президента приобрела Валентина Кисель – жена нардепа Слуги народа
Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,47 млн грн дохода от продажи участка земли с неким недвижимым имуществом. Об этом он сообщил в декларациях (первая, вторая) об изменениях в имущественном состоянии.
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В документах указано, что 2 июля покупатель Валентина Кисель приобрела у главы государства землю за 1,356 млн грн и не указанное недвижимое имущество за 12,114 млн грн.
В последней поданной полной декларации Зеленский указал, что владеет только одним участком 1200 кв. метров в Иванковичах Киевской области, который купил 11 лет назад за 702 000 грн, и расположенным там домом (354 кв. м), приобретенным 12 лет назад за 815 000 грн.
Покупатель – супруга народного депутата Юрия Киселя, замглавы фракции Слуги народа.
- Вчера, 7 июля, Зеленский сообщил о своем правонарушении: не предоставил данные об изменениях в имущественном состоянии на сумму более пяти миллионов гривень.
- Ему вручили два протокола об административном нарушении.
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