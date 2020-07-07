Зеленский признался в нарушении закона

Нарушение связано с внесением в декларацию изменений в имущественном положении

Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там напомнили, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и купила ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - уточнили в ОП.

На Банковой заверили, что Зеленский готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством.

Теперь, если президента признают виновным в правонарушении, его должны будут внести в реестр коррупционеров, который ведет НАПК. Ранее в этот реестр на основании решения суда об админнарушении был внесен директор НАБУ Артем Сытник.

Однако известно, что информация о получении семьей Зеленского 5,1 млн в рамках погашения стоимости ОВГЗ и покупке еще ОВГЗ на 5,2 млн есть в его декларации за 2019 год. Об этом сообщал Офис президента. Возможно, речь идет о том, что президент нарушил сроки внесения сведений в декларацию, потому что должен был задекларировать указанные изменения раньше, чем он это сделал.

В марте 2019 г Зеленский в эфире программы Право на владу заявлял, что "если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам".







Вадим Ребрина

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