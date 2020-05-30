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Заработок президента. Зеленский отчитался о доходах семьи за 2019 год

Заработок президента. Зеленский отчитался о доходах семьи за 2019 год - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - пресс-служба)
30.05.2020, 17:44

Семья Зеленских за год заработала более 28 млн гривень. Президент остается собственником значительного количества торговых марок

Семья президента Владимира Зеленского за 2019 год заработала более 28,6 млн гривень, из которых уплачено 3,6 млн налогов. Об этом говорится в декларации о доходах главы государства, передает пресс-служба главы государства.

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В пресс-службе отмечают, что с мая 2019-го Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью. На посту главы государства с мая по декабрь прошлого года он получил 208 787 грн зарплаты.

Семья президента также получила 4,4 млн после продажи недвижимости в центре Киева, 3,2 млн за сдачу в аренду квартиры в Великобритании, 246 000 за продажу всех 12 украинских компаний семье Сергея Шефира, первого помощника и бывшего бизнес-партнера Зеленского.

Зеленский остается собственником значительного количества торговых марок. В частности он заработал 5,4 млн роялти за использование ТМ "Вечерний Квартал" и "Рассмеши Комика". Помимо того, в 2019-м зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Также семья президента получила выплату 5,1 млн в рамках погашения стоимости облигаций внутреннего госсзайма (ОВГЗ) и купила еще ОВГЗ на 5,2 млн.

Зеленский потратил 11,5 млн как взнос в избирательный фонд кандидата в президенты и 567 875 на оплату консультативных услуг компании PricewaterhouseCoopers.

Весной 2019-го он избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Отмечается, что за отчетный период зафиксирован рост зарплаты жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности самого Зеленского.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский декларация доходы
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