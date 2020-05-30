Заработок президента. Зеленский отчитался о доходах семьи за 2019 год

Елена и Владимир Зеленские (фото - пресс-служба)

Семья президента Владимира Зеленского за 2019 год заработала более 28,6 млн гривень, из которых уплачено 3,6 млн налогов. Об этом говорится в декларации о доходах главы государства, передает пресс-служба главы государства.

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В пресс-службе отмечают, что с мая 2019-го Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью. На посту главы государства с мая по декабрь прошлого года он получил 208 787 грн зарплаты.

Семья президента также получила 4,4 млн после продажи недвижимости в центре Киева, 3,2 млн за сдачу в аренду квартиры в Великобритании, 246 000 за продажу всех 12 украинских компаний семье Сергея Шефира, первого помощника и бывшего бизнес-партнера Зеленского.

Зеленский остается собственником значительного количества торговых марок. В частности он заработал 5,4 млн роялти за использование ТМ "Вечерний Квартал" и "Рассмеши Комика". Помимо того, в 2019-м зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Также семья президента получила выплату 5,1 млн в рамках погашения стоимости облигаций внутреннего госсзайма (ОВГЗ) и купила еще ОВГЗ на 5,2 млн.

Зеленский потратил 11,5 млн как взнос в избирательный фонд кандидата в президенты и 567 875 на оплату консультативных услуг компании PricewaterhouseCoopers.

Весной 2019-го он избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Отмечается, что за отчетный период зафиксирован рост зарплаты жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности самого Зеленского.

28 мая российский Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 10 богатейших украинцев. В топ-3 вошли Ринат Ахметов - $2,8 млрд, Виктор Пинчук - $1,4 млрд, Петр Порошенко - $1,4 млрд.