Сытник попал в реестр коррупционеров

Директор НАБУ Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на и.о. руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Наталию Новак.
"У меня есть документ о том, что он внесен в реестр коррупционеров. В конце концов, если есть решение суда, мы не можем не внести его в этот реестр. Сейчас он находится в этом реестре, и мы не можем оттуда исключить, так как решение является публичным, прозрачным и принято судом", - сообщила она.
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