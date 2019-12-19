Сытник попал в реестр коррупционеров

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор НАБУ Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на и.о. руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Наталию Новак.

"У меня есть документ о том, что он внесен в реестр коррупционеров. В конце концов, если есть решение суда, мы не можем не внести его в этот реестр. Сейчас он находится в этом реестре, и мы не можем оттуда исключить, так как решение является публичным, прозрачным и принято судом", - сообщила она.

13 декабря Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях ( нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков): он два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.

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