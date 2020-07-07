Зеленскому вручили два протокола об административном нарушении - НАПК

В НАПК говорят, что вручили президенту два адмипротокола по статье о несвоевременной подаче декларации

НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому "в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии". Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Там говорят, что Зеленский "не подал сообщение" о покупке и продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Зеленский должен был подать в реестр деклараций соответствующее сообщение в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако уведомление в реестр не поступило, сообщили в НАПК.

В связи с этим агентство составило два адмипротокола по статье 172-6 КоАП (Несвоевременное представление без уважительных причин декларации). В НАПК отмечают, что протоколы Зеленскому вручил лично глава НАПК Александр Новиков.

"Соответствующие материалы будут переданы в суд", - сообщили в агентстве.

Сегодня в Офисе президента сообщили, что он лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства. Зеленский не предоставил сведения о существенных изменениях в его имущественном состоянии, сообщили в ОП.

Речь идет о продаже в 2019 году семьей Зеленского облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн грн и покупке ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн.

Вместе с тем 30 мая Офис президента сообщал, что Зеленский внес в декларацию за 2019 г информацию об этих сделках.

Вадим Ребрина

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