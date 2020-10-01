Схемы: Венедиктова арендует госдачу дешевле расчетных цен. Генпрокурор: Если так – доплачу

Как выяснили журналисты, расчетная стоимость аренды других домов в том же комплексе в Пуща-Водице – вдвое дороже

Журналисты Схем заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе Пуща-Водица Госуправления делами (ГУД) по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как отмечается, глава Генпрокуратуры воспользовалась постановлением Кабмина от 19 июня за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, разрешающим использовать госдачи и резиденции не только президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады, как это было раньше, но и другим гражданам в определенном субъектом управления порядке.

Как выяснили журналисты Схем, воспользоваться этим правом рядовой гражданин не сможет. На запрос Схем, можно взять в аренду госрезиденцию или дачу, в ГУД ответили отказом – письменно и устно: "государственные резиденции в аренду передаваться не могут".

Согласно договору аренды, который Схемы получили в свое распоряжение, в июле этого года Венедиктова арендовала дом в Пуще-Водице.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв.м, состоящую из жилого дома, в котором 6 комнат и других вспомогательных помещений и имущества. Срок действия договора – с 9 августа по 13 сентября 2020 года. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 990 грн", – говорится в договоре аренды, подписанном Венедиктовой.

По информации источников Схем, аренда госрезиденции для Венедиктовой была продлена до 11 октября.

Как отмечается, такая аренда обходится генпрокурору вдвое дешевле, чем аренда других домов в Пуща-Водице, даже без особого статуса.

Ответ на это расследование Венедиктова опубликовала в Facebook.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше ... Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена ​​на более высоком уровне, я немедленно сама, по своей личной инициативе, внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тени сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – написала генпрокуров, добавив, что решила как можно скорее переехать.

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Наталия Медведева

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