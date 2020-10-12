Зеленский поставил дедлайн Венедиктовой. Заявил – хочу выполнить обещания насчет коррупции

Президент говорит, что ему не хватило полтора года, чтобы побороть топ-коррупцию, но он "идет к этому". Объяснил также, почему нет обещанных посадок

Президент Владимир Зеленский не согласен, что в части борьбы с коррупцией он "много обещал и недостаточно сделал". В программе ВВС HARDtalk он заявил, что все еще идет к этой цели. Кроме того, он поставил дедлайн до Нового года для генпрокурора Ирины Венедиктовой: не будет "результата" – она уйдет с должности.

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"Пока еще не закончился мой президентский срок. <...> То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели. У меня впереди все же три с половиной года, я уверен в себе, уверен в людях, которые меня окружают. Их немного, но мы – команда", – заявил он.

Когда интервьюер спросил, какой смысл в том, что назначенных в правительство и на другие должности чиновников увольняют через несколько месяцев – чиновник якобы "только начал делать свою работу", в его уже снимают, Зеленский ответил: "Нет, нет времени, понимаете? Вот и все".

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Журналист уточнил – почему тогда президент говорит, что ему нужен срок всей каденции, чтобы что-то исправить/сделать, а чиновнику отводит на решение их задач гораздо меньше времени, глава государства сказал, что "они никого не посадили".

"Они (чиновники) могли не пересажать всех коррупционеров; я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, если она до конца года не покажет результат, ей я дам такой же ответ", – подчеркнул Зеленский.

В сентябре 2020-го ЕС оценил антикоррупционную систему Украины – "зрады" пока не видят.

Ранее Зеленский заявил, что фигурант дела о взятке – нардеп Юрченко – "обязательно сядет в тюрьму".

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Евгений Пилипенко

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