У Зеленского создали антикоррупционную стратегию до 2024 г: что предлагают

В частности, антикоррупционная стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики создал проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Обещают, что украинцы почувствуют результаты уже через год-два. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание совета, на котором обсуждали проект.

Он убежден, что причина "низкой эффективности" антикоррупционных органов — это то, что с 2018 года в Украине "отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции".

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября в Раде зарегистрировали законопроект об основах государственной антикоррупционной политики, которым должны быть утверждена антикоррупционная стратегия.

В ОП назвали пять главных принципов документа:

- оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования,

- цифровая трансформация и открытые данные,

- удобные и законные сервисы,

- нетерпимость к коррупции среди населения,

- обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения:

- суд, прокуратура, полиция;

- государственное регулирование экономики;

- государственный и частный сектора экономики;

- налоги и таможня;

- строительство, земля, инфраструктура;

- сектор обороны;

- здравоохранение, социальная защита;

- система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сказал, что депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект. После этого в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год", – сообщили в ОП. Там пообещали, что каждый украинец "почувствует заметные результаты от ее внедрения" в декабре 2021 года.

"В целом ее срок – это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", – сказал Новиков.

Украина вернулась к уровню 2017 года в Индексе восприятия коррупции, потеряв два пункта и с 30 баллами заняв 126 место в рейтинге из 180 стран.

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Вадим Ребрина

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