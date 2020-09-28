У Зеленского создали антикоррупционную стратегию до 2024 г: что предлагают
В частности, антикоррупционная стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения
Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики создал проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Обещают, что украинцы почувствуют результаты уже через год-два. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание совета, на котором обсуждали проект.
Он убежден, что причина "низкой эффективности" антикоррупционных органов — это то, что с 2018 года в Украине "отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции".
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября в Раде зарегистрировали законопроект об основах государственной антикоррупционной политики, которым должны быть утверждена антикоррупционная стратегия.
В ОП назвали пять главных принципов документа:
- оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования,
- цифровая трансформация и открытые данные,
- удобные и законные сервисы,
- нетерпимость к коррупции среди населения,
- обеспечение неотвратимости наказания.
Стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения:
- суд, прокуратура, полиция;
- государственное регулирование экономики;
- государственный и частный сектора экономики;
- налоги и таможня;
- строительство, земля, инфраструктура;
- сектор обороны;
- здравоохранение, социальная защита;
- система предотвращения и противодействия коррупции в целом.
Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сказал, что депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект. После этого в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год", – сообщили в ОП. Там пообещали, что каждый украинец "почувствует заметные результаты от ее внедрения" в декабре 2021 года.
"В целом ее срок – это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", – сказал Новиков.
Украина вернулась к уровню 2017 года в Индексе восприятия коррупции, потеряв два пункта и с 30 баллами заняв 126 место в рейтинге из 180 стран.
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