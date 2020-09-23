В Евросоюзе оценили антикоррупционную систему Украины – "зрады" пока не видят

В ЕС видят, что в общем и целом антикоррупционные институции в Украине работают. "Видели первые приговоры от антикорсуда", – говорит посол Маасикас

Несмотря на то, что пока нет многих громких посадок, заложенная в Украине несколько лет назад антикоррупционная архитектура "в общем работает" и "процесс определенно идет в правильном направлении". Так считают в Евросоюзе, о чем РБК-Украина сообщил посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

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"Крайне необходимо видеть поддержку от властей этим институциям", – подчеркнул топ-дипломат. Маасикас затруднился четко определиться с тем, видит ли он ее от администрации президента Владимира Зеленского: говорит, "частично да, частично не совсем".

По его мнению, индикатором этого в краткосрочной перспективе будет то, насколько быстро и решительно решат ситуацию с НАБУ. "Это (будет) показатель того, насколько власти серьезно и искренне это все воспринимают", – считает он.

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Глава дипмиссии ЕС в Украине воздержался от озвучивания каких-либо сроков "победы над коррупцией" в стране, отметив, что построение институций, в том числе антикоррупционных, занимает годы.

"Это не так, что вы создаете какой-то орган, вешаете табличку, и на следующий день люди оказываются в тюрьме. Это так не работает и не должно так работать. Надо иметь терпение, опять-таки, верить в эти институции", – сказал Маасикас, подытожив тем, что нельзя ставить индикаторы для этих институций, "чтобы было за год столько-то уголовных дел, столько-то осужденных и т.д."

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Евгений Пилипенко

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